VIDEO Presentato Expo Tecnocom 2024, la fiera dedicata al settore dei consumi fuori casa

Expo Tecnocom, ad Umbriafiere di Bastia Umbra dal 4 al 7 febbraio la grande fiera dedicata al settore dei consumi fuori casa (Ho.re.ca.), l’unica B2B per professionisti nel Centro Italia. La XVIII edizione prevede oltre 300 stand, in 16.000 metri quadrati distribuiti su quattro padiglioni del centro fieristico, con una vasta gamma di prodotti e servizi essenziali per tutto il comparto, oltre ad eventi e momenti formativi