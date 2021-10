VIDEO Eurochocolate, dopo Bastia il ritorno a Perugia "a passo d'uovo": "E poi intorno a un tavolo per pensare all'autunno"

Archiviata con successo l'edizione in "trasferta" a Umbria Fiere, Eurochocolate è pronta al "ritorno" a Perugia. Per un'edizione "a passo d'uovo" che si svolgerà dal 14 al 23 marzo 2022 in vista della Pasqua.

Soddisfatto il presidente Eugenio Guarducci che guarda al futuro e apre al confrono con gli interlocutori che hanno reso possibile l'edizione 2021 con l'intento di definire, forse, un format rinnovato dell'evento che, ha sottolineato Guarducci, per la prima volta ha ricevuto soldi pubblici per la sua realizzazione.

Da Umbria Fiere i riscontri sono stati incoraggianti, scontrino medio di quasi 20 euro contro i circa 7 del passato, meno "distrazioni" (altri negozi o attrattività di diverso genere) e un afflusso che non sembra essere stato danneggiato dal pagamento di un biglietto d'ingresso. Insomma, dopo due anni di stop forzato, l'edizione di Bastia si è rivelata, così ha confermato Guarducci, non un ripiego, ma una valida alternativa. Per il futuro si vedrà.