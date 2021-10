L'appuntamento, promosso da Sviluppumbria nell’ambito di Eurochocolate, ha presentato, insieme alle principali associazioni imprenditoriali, le misure, i bandi e i progetti gestiti dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria per sostenere la nascita e la crescita delle imprese. Un percorso che parte dall’idea fino ad arrivare al mercato, locale e globale.

L’eccellenza della filiera del cioccolato umbro diventa protagonista attraverso l’iniziativa “Mettetevi in Choco”, un progetto di incentivazione di percorsi imprenditoriali nel settore dolciario e nella filiera food destinato a un target di pmi e di giovani imprese.

VIDEO "Mettetevi in Choco", il segreto per fare l'impresa più dolce. Sciurpa: "Il nostro sostegno per concretizzare idee"