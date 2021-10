VIDEO Choco Local, Eurochocolate e Sviluppumbria progettano "nuovi modelli di crescita per il distreto di Perugia"

“Choco Local” ha lo scopo di sviluppare, nell’ambito del mercato del cioccolato, nuove forme, usi inediti, prodotti non convenzionali e soprattutto sostenibili, che diventino uno stimolo per tutti coloro che operano in questo settore. Il progetto, all’insegna dell’innovazione di prodotto, si rivolge agli studenti provenienti da rinomati poli formativi, legati al design, di Umbria, Marche e Abruzzo, e coinvolgerà anche la Scuola Politecnica di Design di Milano, che prenderà parte attivamente con un team del Master di Food Design and Innovation:

E' stato presentato oggi, 19 ottobre, a Umbria Fiere, dove è in svolgimento l'edizione 2021 di Eurochocolate.