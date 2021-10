VIDEO Eurochocolate riparte da Umbria Fiere: taglio del nastro per l'edizione 2021

L'edizione 2021 ha preso ufficialmente il via questa mattina a Umbria Fiere. Il festival del ciccolato, dopo due anni di stop caua pandemia, si è trasferito al centro fieristico per un format rivisto e corretto secondo la necessità di garantire il massimo rispetto delle prescrizioni anticovid. A Perugia, in piazza della Repubblica, sono presenti i produttori del distretto del cioccolato di Perugia a mantenere un filo conduttore con l'appuntamento più goloso dell'anno (GUARDA IL VIDEO).

A Umbria Fiere, gli stand si snodano per 14mila metri quadrati con spazio alla degustazione e agli show cooking, ai Paesi produttori e alla storia del cacao e del cioccolato. Ampia la zona dedicata ai più piccoli.