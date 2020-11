Il nuovo Dpcm, le sue prescrizioni. Le differenze tra zone gialla, arancione e rossa. Un promemoria in musica firmato Ale e Saba, il duo comico perugino già protagonista di altre interpretazioni musicali tutte da ridere.

L'occasione per un sorriso in questa situzione così critica e per ripassare con ironia quello che si può o non può fare.