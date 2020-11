VIDEO Covid, i pacchi di Perugia Solidale per le famiglie fragili: "Abbiamo aiutato fino a 400 persone"

Il giovedì è giorno di consegna. I produttori della zona portano verdure, ortaggi, carne, quello che manca viene acquistato nel negozio del quartiere. Da San Sisto i volontari di Perugia Solidale (www.perugiasolidale.it), grazie al contributo di altri comitati, aiutano famiglie fragili. Dal Trasimeno a Ponte San Giovanni. Lo fanno da marzo, portando avanti, allo stesso tempo, gruppi di acquisto in collaborazione con le aziende del territorio, possibilmente biologiche. Una piccola aggiunta al costo della spesa serve a finanziare le cassette della solidarietà che sono arrivate anche nelle case di 150 persone, per circa 400 persone aiutate.

A disposizione dei cittadini fragili anche corsi di italiano - ora proseguiranno a distanza per il momento - e assistenza legale, per affrontare gli ostacoli della burocrazia e poter accedere a bonus e sgravi. Un impegno a 360 gradi per affrontare l'emergenza economica che quella sanitaria ha ulteriormente acuito.