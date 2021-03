VIDEO Sindacati in piazza: "Un patto per far ripartire l'Umbria: le nostre priorità per uscire dall'emergenza"

Manifestazione in piazza Italia dei sindacati. Di fronte a palazzo Cesaroni, dove era in corso il consiglio regionale, la protesta di Cgil, Cisl e Uil. Le rappresentanze chiedono un patto per far ripartire l'Umbria e un confronto per indirizzare sulle reali priorità dei cittaini le risorse europee contro la crisi accentuata dalla pandemia. Dai servizi sanitari al diritto al lavoro, tanti i temi messi in evidenza durante la manifestazione. Queste le priorità elencate dai sindacati.