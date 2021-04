VIDEO Covid e palestre, Vittorio in viaggio a piedi verso Roma: "Ci riconoscano il diritto a vivere e non sopravvivere"

Vittorio Di Claudio da settimane sta facendo lo sciopero della fame. E' un personal trainer che, come tanti suoi colleghi, da tempo non può lavorare se non con qualche lezione a distanza. E senza aver percepito sostegni dal Governo. Le palestre, infatti, ha spiegato più volte, essendo associazioni o società sportive, non sono rientrate nei ristori.

Dopo aver marciato da Ponte San Giovanni a Perugia, in piazza Italia, oggi, 25 aprile, è partito per Roma, destinazione Montecitorio, dove l'arrivo è previsto tra una settimana: "Io non mollo" è il suo motto, scritto sulla bandiera che lo accompagna nel viaggio a piedi.