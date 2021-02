VIDEO Coronavirus, grandi manovre al Santa Maria della Misericordia. Giannico: "Moduli pronti per marzo, in arrivo medici e infermieri"

Il cantiere nel piazzaale Donatori procede, a marzo è prevista la consegna del modulo in cui saranno allestiti ulteriori posti letto di terapia intensiva per fronteggiare l'emergenza covid, oltre all'ospedale da campo che affianca quello dell'Esercito. E in arrivo, annuncia il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, ci sono medici e infermieri. Nuovo personale oltre a quello previsto dal bando straordinario della Protezione civile. Il punto con il numero uno del Santa Maria della Misericordia, Marcello Giannico.