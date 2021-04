VIDEO Le eccellenze umbre in dono al presidente Draghi: "Fateci riaprire con le giuste regole"

Un menu di eccellenze umbre da offrire al presidente Draghi. Lo hanno portato alcuni ristoratori e produttori umbri che si sono fatti promotori dell'iniziativa simbolica, svoltasi oggi, 18 aprile, a CIttà della Pieve, seconda casa del premier.

Tartufo, olio, vino, la mano di Gianfranco Vissani e di Simone Ciccotti, la rocciata e le crostate, esempi dei sapori tradizionali e delle eccellenze che questa terra può offrire in un ambito, quello della ristorazione, che paga un conto molto salato per le restrizioni anti covid. Riaprire subito, chiedono, ma anche con regole che siano realizzabili ed effettivamente efficavi. I dehors, per esempio, non sono ritenuti una soluzione valida.E Vissani chiede un incontro a Draghi.