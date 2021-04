Ristoratori ancora in piazza per protestare contro le iniziative del Governo. Anche le riaperture del 26 aprile non sembrano aver placato perplessità e paure. "In balia del metero, rischi troppo alti". E con loro le palestre, dal 24 ottobre sempre chiusi e senza aver ricevuto un euro di contributo: "Molte sono associazioni e ancora non sono state mai prese in considerazione per i ristori".