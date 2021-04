Ristoratori, cuochi, pubblici esercizi di nuovo in piazza. Per chiedere di riaprire, di poter tornare a lavorare. Ovviamente in sicurezza, ma anche con il giusto supporto economico. Spese, incassi mancati, incertezza e ristori insufficienti. Non manca chi ha deciso di non rialzare più la saracinesca e mollare.