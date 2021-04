VIDEO Covid e palestre, la protesta di Vittorio si sposta in piazza Italia

VIttorio Di Claudio è un personal trainer. Da 14 giorni fa lo sciopero della fame per riportare l'attenzione sul mondo delle palestre, delle associazioni e società sportive che nell'emergenza coronavirus sono state, dice, "dimenticate".

Chiuse da oltre un anno, potranno riaprire dal 1 giugno. Ma questo periodo è stato drammatico per chi di questo settore vive. Oggi, 20 aprile, è partito da Ponte San Giovanni per raggiungere piazza Italia, portando la sua protesta sotto i palazzi delle istituzioni. E domenica si metterà in marcia per arrivare a Roma, a Montecitorio.