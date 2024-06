VIDEO Emanuela Mori: "Ho scelto il futuro di Perugia con Margherita Scoccia"

La presidente di Perugia in movimento sceglie di candidarsi con la Lista Perugia Civica che appoggia l'elezione a Sindaco di Margherita Scoccia. Perugia in movimento è un'associazione che si interessa di cultura e sociale. "Penso che essersi federati con Perugia Civica per Margherita Scoccia sia un fatto di grande positività sinergica tra associazioni e movimenti civici".