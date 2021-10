VIDEO Elezioni, Luca Secondi: "Nuove sfide da affrontare tra fondi europei e attenzione alle fasce deboli. Incubatore di start up una priorità"

Nel ballottaggio interno al centrosinistra, a Città di Castello, l'ha spuntata Luca Secondi, ex vice sindaco, che ha superato la concorrente Luciana Bassini. Una scelta nel solco della continuità rispetto alla precedente amminsitrazione, anche se le sfide che si presentano nell'immediato futuro sono nuove. Attenzione alle fasce deboli e strategico utilizzo dei fondi europei sono tra gli elementi che segneranno il prossimo operato. Tra le priorità l'incubatrice di start up. Al lavoro per la nuova giunta.