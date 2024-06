VIDEO Vita da candidato: tra incontri e strette di mani per spiegare il proprio impegno

Un denominatore comune per tutti i candidati per un posto in consiglio cittadino: tante mani da stringere, domanda a cui rispondere, si incontrato cittadini e simpatizzanti per spiegare il proprio impegno e le idee da portare avanti. E' la vita da candidato.