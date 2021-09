VIDEO Il ministro Giorgetti in visita: "Umbria resiliente, ma ci sono problemi a cui rispondere. Sburocratizzazione, siamo al lavoro"

Il ministro dello Sviluppo eonomico, Giancarlo Giorgetti, oggi, 13 settembre, è stato in visita in Umbria. Dopo l'incontro in mattinata a Nocera Umbra, alla ex Merloni, il ministro ha incontrato gli imprenditori umbri ad Assisi.

Tante le questioni sul tavolo, dalla tabacchicoltura al potenziamento del turismo, settore che ha retto anche se con qualche umbra, dall'agricoltura alla sburocratizzazione dell'amministrazione pubblica. Ad accoglierlo, la presidente della Regione, Donatella Tesei.