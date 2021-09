VIDEO Green pass, Giorgetti: "Le aziende necessitano sicurezza, ipotizzo un'estensione ma senza discriminare"

Tema caldo, in discussione, una discussione attenta e, forse, non proprio semplice. Per quanto necessaria per mettere a disposizione delle aziende gli strumenti necessari a garantire la propria attività, scongiurando le interruzioni che casi di contagio interno hanno reso necessario nel recente passato.

Per il ministro dello Sviluppo economico, oggi in Umbria, l'ipotesi di estendere il green pass nelle aziende è un'ipotesi plausibile, ma "senza discriminare".