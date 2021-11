VIDEO Afas, Diocesi e Chianelli insieme: "A Natale doniamo un sorriso"

Iniziativa congiunta in vista delle festività destinata ai bambini

-È stata presentata venerdì 5 novembre, durante una conferenza stampa presso la farmacia Afas n.5 di Madonna Alta a Perugia, l’iniziativa “Un dono per tutti” voluta da Afas, Caritas di Perugia - Città e Comitato per La Vita Daniele Chianelli e che si è svolta alla presenza di Antonio D'Acunto, presidente di Afas, Raimondo Cerquiglini, direttore generale di Afas, Don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, Franco Chianelli, presidente Comitato per La Vita Daniele Chianelli.

Lo scopo del progetto è quello di regalare, in occasione delle prossime festività natalizie, un sorriso ai bambini umbri meno fortunati, attraverso la donazione spontanea di giocattoli che possono essere acquistati in autonomia dalle famiglie all’interno delle 14 farmacie Afas o nella nuova Parafarmacia Sanitaria Ortopedica Afas Apogeo.