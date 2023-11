Umbria sostenibile: la parola alla presidente Donatella Tesei durante Ecomondo 2023

Rimini, Ecomondo 2023. In questa importante fiera dedicata all'ambiente e all'innovazione, l'Umbria si presenta come una regione all'avanguardia nel campo della sostenibilità. Tra le iniziative che la contraddistinguono, spiccano l'app Act You, che consente ai cittadini di monitorare e migliorare il proprio impatto ambientale, e le numerose attività della Gesenu, l'azienda che gestisce i servizi ambientali della regione e che promuove la cultura del riciclo e del recupero dei materiali. A illustrare le buone pratiche umbre, la presidente della regione, Donatella Tesei, nello stand del gruppo Gesenu.