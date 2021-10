VIDEO Umbria Danza Festival, Valentina Romito: "Ritornare in teatro per avvicinare il mondo della scuola e sostenere la comunità artistica"

Con 8 spettacoli per 13 repliche, da ottobre 2021 a settembre 2022 e in 7 diversi comuni dell'Umbria – Arrone, Cascia, Corciano, Foligno, Magione, Montone e Perugia – Umbria Danza festival si propone di fare conoscere e diffondere la danza anche in quei territori che godono di minori possibilità di fruizione e dove l'aspetto socio-educativo dello spettacolo dal vivo può giocare un ruolo fondamentale.

La rassegna, per la sua natura di fruizione gratuita, si concentra su due assi portanti: la scuola, educando giovani generazioni alle discipline artistiche per accrescere quelle capacità di apprezzamento e di conoscenza di differenti culture ed espressioni, e il sostegno alla comunità della danza regionale con una proposta di spettacoli accessibili dal punto di vista dei linguaggi e dell’estetica e di elevata qualità artistica e tecnica.

Valentina Romito di Dance Gallery ne è la direttrice artistica.