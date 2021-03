VIDEO Coronavirus, vaccino AstraZeneca. Rezza: "Verifiche per poter riprendere in totale sicurezza la somministrazione"

"L'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, sta facendo tutte le verifiche per poter riprendere in totale sicurezza la somministrazione del vaccino AstraZeneca". Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute in merito "alla decisione dell'Agenzia italiana del farmaco di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale, in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei".