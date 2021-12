VIDEO Covid, a Perugia è ancora caos tamponi. Al lavoro per la nuova postazione

Ancora una giornata critica per la diffusione del covid in Umbria e per la gestione del traffico intorno al punto vaccinale drive trough di Santa Lucia a Perugia. Lunghe file anche nel pomeriggio intorno alla sede di Umbra Acque, con ripercussioni in tutta l'area di Pian di Massiano. Il Comune di Perugia corre ai ripari con una nuova doppia postazione. Come funzionerà.