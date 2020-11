Coronavirus, dpcm e regioni a rischio lockdown: l'analisi degli esperti

"Nel periodo 08 – 21 ottobre, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70 (95%CI: 1,49 – 1,85). Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni, con valori superiori a 1,5 in diverse Regioni". Secondo il report del Ministero della Salute per la settimana dal 19 al 25 ottobre "11 Regioni sono da considerare a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARS-­CoV-­2 e 8 sono classificate a rischio moderato con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Questa settimana, per la prima volta, è stato segnalato il superamento in alcuni territori della soglia critica di occupazione dei posti letto in area medica (40%)".

Il quadro epidemiologico, spiega il Ministero, "precede l’adozione delle misure restrittive introdotte dal Dpcm del 24 ottobre 2020. L’epidemia in Italia è in ulteriore peggioramento, con un numero di nuovi casi segnalati quasi raddoppiato rispetto alla settimana del 12-­18 ottobre 2020 (100.446 casi rispetto a 52.960 casi nella settimana precedente), compatibile ancora complessivamente con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4".

E ancora: "Si segnala che in alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Si osserva una sempre maggiore difficoltà a reperire dati completi a causa del grave sovraccarico dei servizi territoriali, questo potrebbe portare a sottostimare la velocità di trasmissione in particolare in alcune Regioni. Si conferma pertanto una situazione complessivamente critica sul territorio nazionale con impatto importante in numerose Regioni/Province autonome italiane".

Coronavirus e indice Rt, report regionali

