VIDEO Covid, le nuove misure del Governo: le decisioni su Green Pass, mascherine e vaccino

Si cambia passo. Dal primo aprile addio al green pass per tavoli all'aperto di bar e ristoranti, negozi, uffici pubblici, poste, banche, metro e bus. Da maggio non sarà più necessario nemmeno nei luoghi al chiuso, con l’unica eccezione delle visite negli ospedali e nelle Rsa. Da maggio addio alla mascherina al chiuso (ma la mascherina resta obbligatoria in tutti i luoghi al chiuso, scuola compresa, fino al 30 aprile).

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto-legge sulle riaperture che traccia la roadmap del post pandemia Covid.