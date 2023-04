VIDEO Arpa Umbria e UniPG insieme per un Corso in diritto ed economia della Transizione ecologica

Presentato a Palazzo Murena il Corso di perfezionamento di alta formazione in diritto ed economia della Transizione ecologica, un'iniziativa di formazione post laurea prodotta dal Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia Ambientale (CISAFA), in convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’ARPA Umbria