VIDEO Caserta smonta il 'caso' Moscati: la sfuriata prima di Perugia-Ravenna

“Abbiamo la possibilità di chiudere l’anno con un vittoria. Dobbiamo essere bravi da un punto di vista mentale: servono i tre punti e poi possiamo continuare a lavorare facendo bene". Queste le parole di Fabio Caserta alla vigilia della sfida tra il suo Perugia e il Ravenna, in programma domani (mercoledì 23 dicembre, ore 17.30) al Curi. "Sicuramente cambierò qualcosa causa le molte partite ravvicinate", aggiunge il tecnico che poi si infuria quando gli si chiede se Moscati non giochi per scelta della società: "Sono ca***ate che mi offendono".