Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO Covid, via ai vaccini "Un raggio di luce in fondo al tunnel"

Dopo le prime 85 dosi come si procederà in Umbria con la campagna per la somministrazione del siero