VIDEO Coronavirus, Perugia Solidale in piazza: "Reddito e salute per tutti. No sussidi una tantum, l'emergenza è ogni giorno"

Il comitato Perugia Solidale ha manifestato in piazza oggi, 30 ottobre, contro la crisi conseguente all'emergenza coronavirus. Da marzo il comitato ha dato vita a una catena di solidarietà a favore delle famiglie messe ulteriormente in difficoltà dalla pandemia e da oltre un anno offre servizi di sostegno a chi ne ha bisogno.

Il comitato rivendica un reddito di emergenza per aiutare le fasce di popolazione più deboli, ma anche lavoro e un giusto trattamento per chi un lavoro ce l'ha. In piazza operatori sociali, lavoratori del terzo settore, camerieri e non solo per sostenere un approccio differente all'emergenza che, dicono, non è solo sanitaria, ma soprattutto sociale.