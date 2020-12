VIDEO Natale, gli auguri del sindaco di Norcia: "Il 2021 anno di ricostruzione"

"Buon Natale e un abbraccio virtuale". Sono gli auguri di Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, in un video messaggio registrato di fronte alla Basilica di San Benedetto che porta ancora i segni del terremoto del 2016. "Tornare a sentire i suono delle campane come successo l'8 dicembre è stata un'emozione - ha detto il primo cittadino -. E che il 2021 sia l'anno del via ai lavori di ricostruzione".