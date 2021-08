Coronavirus, l'appello del medico alle ragazze e ai ragazzi dai 12 ai 18 anni: "Vaccinatevi"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel fine settimana il secondo open day per le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 18 anni, la dottoressa Gallo: “Così regaliamo ai nostri figli la possibilità di tornare ad una vita sociale in sicurezza”

È in programma il secondo open day – sabato 28 agosto a Terni e domenica 29 nel resto dell’Umbria - per i ragazzi dai 12 ai 18 anni con accesso diretto senza prenotazione in tutti i punti vaccinali della regione.

L’invito ai giovani a vaccinarsi della dottoressa Sonia Gallo, responsabile del punto vaccinale territoriale di Spoleto dell’azienda Usl Umbria 2.