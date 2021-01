VIDEO Fano-Perugia con il caso Rosi, duro Comotto: "È fuori per motivi disciplinari"

"Per questa partita Rosi non è convocato per motivi disciplinari. Stiamo valutando poi i provvedimenti da adottare successivamente e come preseguire nelle adeguate sedi, altro non c'è da aggiungere". Con queste parole Gianluca Comotto, alla vigilia di Fano-Perugia in programma oggi (domenica 24 gennaio, ore 15), ha aperto il 'caso': il capitano non sarà a disposizione del tecnico Fabio Caserta che nel frattempo carica la squadra ("Con il ritorno inizia un nuovo campionato, gara da non sottovalutare").