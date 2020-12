VIDEO Triestina-Perugia, Caserta alla ricerca del tempo perduto: "Pesano i punti persi all'inizio"

"La sfida di Trieste è importantissima, perché al di là di quello che dice la classifica Triestina-Perugia è uno scontro diretto e vale più di tre punti". Parla chiaro Fabio Caserta alla vigilia della trasferta in Friuli Venezia Giulia, dove il suo Grifo cercherà di ritrovare quel successo raggiunto solo una volta nelle ultime 5 gare (4 pari nelle altre, con i biancorossi imbattuti da 11 turni). "Da Mantova in poi ci siamo - sottolinea però l'allenatore - e stiamo rispettando quelle che sono le attese nostre, della società e dei tifosi. In questo momento pesano i punti persi all'inizio, quando abbiamo avuto delle difficoltà. Ora ci aspetta una sfida difficile a Trieste e cercheremo di dare il massimo".