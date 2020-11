VIDEO Perugia-Padova, la vigilia di Caserta: "Grifo forte, non firmo per il pari"

"Il Padova è in testa col migliore attacco e la miglior difesa, i numeri parlano per loro ma io non firmo per il fari perché anche il Perugia è forte e se gioca da squadra come fatto nelle ultime partite potrà dire la sua fino alla fine". Nessuna paura dunque nelle parole di Fabio Caserta alla vigilia del big-match del Curi, dove domani (mercoledì 11 novembre, ore 17.30) arriveranno i veneti, capolista del girone B di Serie C a +3 sul Grifo.