VIDEO Perugia-Matelica, Caserta: "Grifo, ora viene il difficile: vietato pensare"

"Ora viene il difficile, vietato pensare". Questo il 'diktat' di Fabio Caserta nella conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma al Curi domani (domenica 25 aprile, ore 20.30) al Curi contro il Matelica, la prima delle due sfide che potrebbero regalare l'immediato ritorno in B a un Perugia tornato in vetta al girone B di Serie C a 180' dalla fine della regular-season.