VIDEO Padova-Perugia, Caserta carica: "La paura fa sbagliare, voglio un Grifo coraggioso"

"La paura fa sbagliare, voglio un Grifo coraggioso". Così parla Fabio Caserta alla vigilia di Padova-Perugia, scontro diretto al vertice del girone B in programma domani (domenica 7 marzo, ore 17.30) in cui il Grifo cercherà di portarsi a -2 dai veneti capolista in attesa di recuperare le due gare in meno giocate rispetto ai rivali. "È una sfida importantissima - ha detto il tecnico biancorosso -. Formazione? Ho un solo dubbio". Poi l'invito a sostenere Fulignati: "GLi errori capitano ma lui è il portiere del Perugia, dobbiamo stare tutti dalla sua parte e sostenerlo".