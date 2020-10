VIDEO Legnago-Perugia, Caserta fiducioso: "Ora abbiamo lo spirito giusto"

Dopo la vittoria di due giorni fa al Curi contro la Fermana, che ha permesso al Perugia di rialzarsi dopo i due ko di fila incassati con il Cesena e a Mantova, Fabio Caserta guarda con fiducia alla trasferta sul campo dell'imbattuto Legnago: Le parole del tecnico alla vigilia della trasferta in Veneto: "Contro la Fermana ho visto il Grifo che voglio - ha detto il tecnico in videoconferenza -, al di là del cambio di modulo. Abbiamo messo in campo lo spirito giusto, che deve accompagnarci ora fino alla fine"