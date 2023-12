VIDEO L'Umbria della Giunta Tesei ha la fiducia del mondo che produce e dei cittadini

Conferenza stampa di fine anno per la Giunta Tesei. Più che snocciolare risultati il quadro racconta di una nuova fiducia per la Regione. "Ora la nostra Regione ha gambe su cui camminare per farsi valere e sta uscendo dal suo atavico storico isolamento”.