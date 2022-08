VIDEO Trasporto pubblico, la protesta dei sindacati: Cgil e Cisal in piazza a Perugia

Non aderiscono Cisl e Uil: sul tavolo la gara di appalto per il trasporto pubblico. Quattro bacini di gara invece di uno unico: lago Trasimeno, ferrovia, gomma e servizio su Roma. Ribasso del costo chilometrico a prezzi impossibili per chi vuole presentarsi.