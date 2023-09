VIDEO UniPG: parte il corso “Biowaste Valorization and Circular Economy"

Finalizzato a fornire le conoscenze teoriche e l’approccio pratico necessari alla gestione sostenibile dei rifiuti organici e delle biomasse di scarto, per la costruzione di filiere innovative in un’ottica di economia circolare. L’iniziativa è del Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia di Ambiente (CISAFA) che è stato istituito dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Arpa Umbria