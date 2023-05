VIDEO - Cinghiali a spasso, di giorno e di notte, a Chiugiana. I residenti chiedono aiuto

Un maschio e una femmina adutli, con la loro cucciolate, vive ormai in via Perella

Una famiglia di cinghiali ha preso possesso di via Perella a Chiugiana di Corciano. I residenti si sono rivolti alle forze dell'ordine e all'amminisitrazione cheidendo un intervento per poter vivere sicuri quando rientrano a casa la sera oppure per godere dell'area verde del quartiere, senza dover avere paura degli animali, anche in virtù della presenza di bambini.