Il progetto del recupero del ex cinema Turreno entra in una nuova fase. Finanziato con un importo complessivo di € 4.834.563,62 nell’ambito di Agenda Urbana finanziato con fondi europei, con il contributo della Regione Umbria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e del Comune di Perugia, il principale intervento della città si presenta come una straordinaria occasione per dare risposta alle attuali esigenze di rigenerazione del centro antico di Perugia.