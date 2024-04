VIDEO In Borgo XX Giugno i perugini celebrano la Libertà

Mirella Alloiso, la staffetta della resistenza ricorda come Perugia sia la città di Aldo Capitini e che da Perugia dobbiamo ripartire, in questo momento, di guerre, a parlare di pace. "Dalla città di Aldo Capitini diciamo al nostro Governo di farsi promotore della pace in tutti i luoghi dove c’è la guerra".