VIDEO A Castel Ritaldi doppia inaugurazione: ‘Labirinto attivo’ e Viale Martiri della Resistenza

Il sindaco Daniela Sabbatini: “Rispondiamo a comportamenti distruttivi con qualcosa di costruttivo e riqualificante per la comunità’ - Riqualificazione degli interni ed esterni della sala multifunzionale della biblioteca e nuova veste per il Viale. Presto nuovo look anche per piscina e impianti sportivi