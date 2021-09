VIDEO Caso Suarez, via all'udienza preliminare: "Chiesta la trascrizione delle intercettazioni"

Primo confronto davanti al gup per l'esame farsa all'Università per stranieri di Perugia

E' durato pochi minuti il primo atto dell'udienza preliminare per l'inchiesta sul presunto esame farsa sostenuto dal campione spagnolo Luis Suarez all'Università per stranieri. Esame di italiano sostenuto poco più di un anno fa con l'obiettivo di conseguire la cittadinanza italiana. Una prova d'esame, secondo la Procura della Repubblica di Perugia, confezionata su misura per il calciatore.

Nel procedimento sono coinvolti gli allora vertici dell'Unistra, Giuliana Grego Bolli e Simone Olivieri, la docente Stefania Spina e uno degli avvocati della Juventus (interessata all'acquisto del calciatore) Maria Cesarina Turco. Assenti gli imputati, rappresentati dagli avvocati Francesco Falcinelli, David Brunelli e Franco Coppi.