VIDEO San Sisto, Carnevale ancora rinviato. L'associazione: "Ma non ci fermiamo"

La sofferta decisione e i progetti per il futuro, il presidente: "Tempo di decisioni più nette per ripartire davvero"

L'associazione Carnevale I Rioni di San Sisto per il secondo anno ha rinunciato al tradizionale appuntamento con i carri allegorici lungo le vie del quartiere. Ancora una volta a bloccare l'iniziativa dei volontari, le criticità legate alla pandemia da covid 19. Ma l'associazione ha in serbo nuovi progetti per promuovere la socialità e l'aggregazione a distanza di sicurezza. Con qualche rammarico per decisioni più nette che, se prese in tempo, forse, ipotizza il presidente Federico Boncio, avrebbero potuto definire un quadro diverso dall'attuale.