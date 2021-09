VIDEO Carabinieri, a Perugia 5 nuovi comandanti di compagnia. Il colonnello Romano: "Ascoltate il territorio e le richieste dei cittadini"

Dopo 18 mesi di "distanziamento"; il comandante del comando provinciale di Perugia, Stefano Romano, ha presentato, in presenza, i cinque nuovi comandanti delle compagnie che operano nella provincia.

Un rinnovo "massiccio" visto che le compagnie sono 9 complessivamente, frutto di un naturale avvicendamento tra ufficiali, a cui il colonnello ha rivolto una raccomandazione precisa: ascoltare il territorio e le sue richieste.

L'incontro è stato anche il modo di fare il punto sulla questione sicurezza nella provincia: reati come furti e rapine in calo al pari del trend nazionale, ma crescono i reati legati a internet e alla violenza di genere e alla disciminazione, consumata spesso e volentieri on line. Un'evoluzione che rende necessario - a sottolineato il colonnello Romano - un adeguamento costante dei metodi e degli strumenti di contrasto.

I nuovi ufficiali sono il capitano Luca Battistella (Città della Pieve), il capitano Tamara Nicolai (Perugia), il capitano Simone Alfano (Norcia), il capitano Teresa Messore (Spoleto), il capitano Vittorio Jervolino (Assisi, assente alla cerimonia per ragioni di servizio)