VIDEO Perugia, 'torna' Beghetto: di padre in figlio la storia continua, ma sempre in biancorosso

Nel giorno in cui annuncia l'arrivo del terzino Andrea, il club biancorosso celebra sui social il padre ed ex grifone Massimo

"La storia continua, di padre in figlio ma sempre in biancorosso". Il Perugia celebra l'arrivo del terzino Andrea Beghetto, perugino di nascita, postando sui propri profili social un video con le imprese del padre ed ex grifone Massimo.