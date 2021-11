VIDEO Perugia-Cittadella, Alvini indica la via: "Voglio un Grifo dalla mentalità vincente"

Serie B, il tecnico biancorosso alla vigilia della sfida del Curi: "Grande rispetto per un avversario che consideriamo forte, ma ora dobbiamo capire cosa vogliamo essere e cosa vogliamo fare"

"Voglio un Grifo dalla mentalità vincente". Così parla il tecnico biancorosso alla vigilia di Perugia-Cittadella, sfida in programma al Curi e valida per la 14ª giornata di Serie B. "Grande rispetto per un avversario che consideriamo forte e che è simile a noi, anche se il loro progetto parte da più lontano. Adesso però noi dobbiamo capire cosa vogliamo essere e cosa vogliamo fare".